ONC alerta por crisis en Semefos

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) informó que actualmente existen en el país 30 mil personas sin identificar en los Servicios Médicos Forenses (Semefos), los cuales están desbordados.

En el marco de la presentación del estudio “Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas”, el director de la organización, Francisco Rivas Rodríguez, destacó que los principales focos rojos se ubican en los Semefos de Guerrero, Sonora y Puebla, que operan en condiciones precarias.

“En general, son muy pocas las entidades que podríamos decir que se encuentran en condiciones aceptables. Un tema es que falta el equipamiento, pero si hay equipamiento y no hay personal, de todos modos no sirve de mucho. Si no hay sistemas de evaluación de registro y control, nos pasa lo que nos ha pasado en Morelos, en donde las personas no identificadas las ponían en fosas comunes sin registros, un cuerpo identificado, a veces también se iba a esas fosas comunes sin registro y se volvía a perder; sí, si están desbordados nuestros Semefos y nadie está haciendo nada por atenderlos”.

Asimismo, Rivas Rodríguez aseveró que el tema de los desaparecidos ha sido abandonado y ninguna administración le ha dado la atención prioritaria; incluso, destacó que recortar el presupuesto para la atención de las víctimas es una acción criminal.

“Sabemos que el Estado mexicano se acabó los pequeños ahorros que tenía; no obstante, recortar en seguridad, recortar en atención a víctimas es criminal y necesitamos que el Estado ponga los recursos donde están, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la Comisión Nacional de Búsqueda, en las fiscalías y procuradurías de todo el país, en las secretarías de seguridad pública. Hay una máxima en la administración pública que el corazón se ve en el presupuesto y aquí estamos viendo que el Estado mexicano no tiene corazón para los desaparecidos”.

Finalmente, Francisco Rivas destacó que al decir que cuenta con otros datos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está reconociendo una mentira respecto a la información que se difunde sobre el problema de la violencia y la inseguridad.