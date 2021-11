No se puede vulnerar el sistema electoral con recortes insensatos: Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, calificó de insensato el recorte que aprobó la Cámara de Diputados al presupuesto de la institución para el próximo año.

Al participar en la presentación del libro “Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, aseguró que no se puede vulnerar el sistema electoral atacando su autonomía o difamando a las instituciones.

Información relacionada: INE prepara acciones contra el Presupuesto 2022

“No se puede y no se debe vulnerar a este sistema electoral atacando su autonomía, difamando a sus instituciones y a sus integrantes por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo o bien vulnerando su capacidad operativa, perdón ni modo, lo tengo que decir, con recortes presupuestales insensatos”.