‘No me alcanza para enterrar a mi esposa; nadie dio ayuda’: esposo de enfermera atropellada

Crisanto Martínez, esposo de Blanca Estela Bárcenas Espinoza, la mujer que murió atropellada por Facundo Rosas, ex comisionado de la extinta Policía Federal, pidió apoyo de la ciudadanía por falta de recursos para sepultar el cuerpo de su cónyuge.

En entrevista, explicó que luego de que la Secretaría de Marina y la FGR retiraron al ex funcionario del Ministerio Público, ninguna autoridad se acercó para brindarles algún tipo de asesoría o apoyo económico.

Señaló que en estos momentos requiere 30 mil pesos para cubrir el velorio y la inhumación de su esposa.

“Yo le dije a Derechos Humanos que no me alcanza para la funeraria, pues me va a salir en 30 mil pesos con todo y panteón, lo que incluye el espacio para el velorio y la fosa para la inhumación y hasta el momento no lo completo, sí me gustaría que la ciudadanía me ayudara porque no me alcanza y me agarraron de manera imprevista.

“Le pido a la autoridad que se haga justicia y que paguen los daños, yo no soy nadie para juzgar, pero sí que paguen los daños”, señaló.