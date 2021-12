Niegan suspensión definitiva a Enrique Horcasitas contra orden de aprehensión

La juez Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal, le negó la suspensión definitiva a Enrique Horcasitas Manjarrez contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra por los hechos registrados el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro en los que perdieron la vida 26 personas.

La impartidora de justicia sólo dio a conocer el acuerdo, pero aún no hace pública la resolución y los motivos por los que determinó no otorgarle al ex director del Proyecto Metro la medida cautelar.

El 18 de octubre de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que preparaba la imputación contra 10 personas por los hechos de la Línea 12, entre ellas Enrique Horcasitas, por el delito de homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad.

La audiencia de imputación estaba prevista para el lunes 25 de octubre, pero ese mismo día se aplazó hasta el 3 de diciembre. En aquella ocasión, Horcasitas Manjarrez no se presentó ante el juzgado al argumentar que tenía síntomas de Covid-19.