Niegan amparo al H3; será extraditado a EU

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal le negó el amparo a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, El H3, identificado como uno de los líderes del Cártel H-2, con lo cual el gobierno de México no tiene impedimento para entregarlo en extradición a las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado en una Corte de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

En su demanda de garantías, El H3 argumentó que él no era la persona que pretendían llevar a juicio las autoridades norteamericanas, ya que lo habían confundido con el verdadero narcotraficante.

Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como el tribunal colegiado concluyeron que no eran congruentes los dictámenes ofrecidos, porque mientras el de foto señala que la imagen analizada no servía para realizar el peritaje, el de fisonomía concluye que sí era útil y que había grandes posibilidades de que no se tratara de la misma persona.

Por el contrario, el peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR) concluye que existe coincidencia morfológica, cromática y dimensional entre la fotografía del expediente de extradición y las que se encuentran en los archivos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Cabe recordar que, de acuerdo con información del gobierno estadounidense, el Cártel del H2 recibía protección del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien fue detenido el 16 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California.