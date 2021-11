Niegan amparo a Miranda de Wallace; no podrá tener acceso a carpeta

El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección de la justicia federal a la presidenta de la asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) tras la denunciada que presentó Brenda Quevedo Cruz por presuntos actos de tortura.

La activista reclamó el hecho de que la autoridad no tomó en cuenta su calidad de víctima indirecta del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto, y que pasó por alto que se le está revictimizando al ser investigada en un expediente ministerial sin darle intervención legal para defenderse.

No obstante, José Mauricio Urrieta Medrano, secretario en funciones de juez, declaró infundados los argumentos de la activista, ya que la FGR podrá solicitar a Isabel Miranda su comparecencia, o en su caso, ordenar su declaración, siempre y cuando considere que sea relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención.

Indicó que, de la revisión exhaustiva de la carpeta de investigación, por una parte, no se desprende que el Ministerio Público haya reconocido implícitamente o expresamente el carácter de imputado a la hoy quejosa; mientras que, por otro lado, no se advierte que la representación social haya emitido algún acto de molestia, a través del cual pretendiera o no recibir su entrevista.