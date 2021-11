Municipio de Belisario Domínguez se encuentra en territorio de Oaxaca: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el municipio de Belisario Domínguez, creado en el año 2011, se encuentra en Oaxaca y no en Chiapas, entidades que desde hace varios años mantienen conflictos territoriales, uno de ellos el de los Chimalapas.

Al resolver la controversia constitucional que promovió el gobierno de Oaxaca para impugnar el Decreto 008, por el cual el Congreso de chiapaneco creó el municipio de Belisario Domínguez, el Alto Tribunal fijó los límites territoriales entre ambos estados, los cuales comprenden la barra de Tonalá hasta el cerro de Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de la Jineta, y de ahí con rumbo noreste hasta el cerro de los Martínez.

El ministro Alberto Pérez Dayán sostuvo que los legisladores de Chiapas invadieron el territorio de Oaxaca.

“Es para mí difícil determinar que estos nuevos límites implican pasar por la voluntad de quienes no tienen un conflicto de límites para, hoy venir a decir que ya no son pertenecientes, ni catastralmente, ni ciudadanamente a una entidad federativa distinta. No me atrevería a decir que a partir de estos límites hoy las fronteras cambiaron, lo único que puedo decir es que el Congreso de Chiapas invadió el territorio de Oaxaca, eso es todo”.