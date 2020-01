Mujer baleada asegura que Juez sabía de agresiones en su contra y no hizo nada

El juez primero de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Rafael del Moral Rincón, desestimó la advertencia que hizo Rosaura Cervantes, sobre agresiones sufridas en su contra, presuntamente ordenadas por su ex cónyuge; el miércoles 22 de enero sufrió un atentado en el que un sujeto intentó asesinarla con tres disparos de arma de fuego en un ataque directo.

La mujer de 35 años de edad, narró que la primera golpiza se suscitó días después de dar a conocer al juez la ubicación del colegio al que asistía la hija de ambos. La agresión quedo asentada en una denuncia realizada ante la Fiscalía de Benito Juárez, donde personal ministerial minimizó el hecho debido a que sus lesiones tardaban en sanar menos de 15 días.

“Me dijeron que si las lesiones tardaban en sanar más de 15 días si procedía y de lo contrario no; pase con el médico y él dijo que no eran lesiones de menos de 15 días y me recomendaron para ir con el juez cívico pero que necesitaban los nombres de las personas que me agredieron, pero yo no las conocía.

“Durante el juicio familiar reporte que me acosaban, pusieron cámaras afuera de mi casa, me seguían, me intimidaban y el juez nunca hizo nada y siempre se mostró parcial a mi ex pareja, Jesús Gabriel Bermúdez”, afirmó en entrevista con MVS Noticias.

Cuando todo indicaba que no volvería a repetirse un episodio de violencia en su contra, el miércoles de la semana pasada al dejar a su hija en un colegio, de la colonia Niños Héroes, en Benito Juárez, un individuo le disparó con la intención de privarla de la vida, aunque los tiros no fueron letales.

“No discutimos llego directo hacia mí me agarro por la espalda y me disparó; ahorita estoy estable recuperándome y la verdad si tengo temor por mi vida y la de mis familiares porque son personas peligrosas, el tío de mi ex, es ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz cuando estaba Javier Duarte se llama Arturo Bermúdez Zurita”, puntualizó.

Tras el ataque sufrido, Rosaura, convalece por las lesiones de arma de fuego, ya que una bala se quedó incrustrada en su cadera. La ambulancia de las llamadas “patito” que la trasladado a un hospital particular cobró 6 mil 500 pesos y su atención medica tuvo un costo superior a los 150 mil 000 pesos.

Ahora analiza la posibilidad de acudir al refugio de víctimas de violencia contra las mujeres que le sugirió la Fiscalía General de Justicia capitalina donde permanecerá por tiempo indefinido hasta en tanto las investigaciones arrojen resultados favorables.

Dicho caso tiene similitud con el de Abril Cecilia quien fue asesinada a tiros en un contexto de violencia familiar en el que las piezas principales del ajedrez fueron dos jueces y un magistrado que favorecieron a su ex cónyuge a quien les otorgaron libertad pese a los antecedentes de extrema violencia que infligía en su contra.

@amarilloalarcon