Miss Moni no logra acuerdo reparatorio, se apertura juicio oral 

Al no llegar a un acuerdo reparatorio con las 26 víctimas del sismo que colapsó al colegio Enrique Rébsamen, el juez de etapa intermedia decretó la apertura de juicio oral en contra de Mónica “G”, por el homicidio de 19 niños y 7 adultos.

Durante una audiencia que se extendió hasta el amanecer, el juzgador escuchó los alegatos de la defensa de la imputada, así como de los asesores jurídicos de las víctimas, respecto a la reparación del daño a cada uno de las familias afectadas.

Aunque no se reveló el monto económico ofrecido por la ex directora y dueña del colegio Rébsamen, éste no fue aceptado por los deudos, por lo que el juicio abreviado al que se sometió Mónica “G” no fue posible.

Por esa razón se aperturó el juicio oral en el que se llevarán a cabo interrogatorios y contrainterrogatorios en los que la defensa de la imputada expondrán los elementos de inocencia en torno a los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2017.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia Capitalina expondrá en el Proceso los medios de prueba para demostrar la culpabilidad de Mónica “G”, toda vez que la construcción de un piso excedente en el plantel educativo, violó el uso de suelo y obtuvo de manera irregular los permisos para la edificación.

Derivado de este hecho, el inmueble tuvo un sobrepeso que el día del terremoto colapsó el colegio y aplastó a las víctimas.

