Minuta sobre cannabis no cumple con el fallo de la SCJN: MUCD

La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) afirmó que la minuta aprobada por el Senado de la República para regular la cannabis no cumple con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger el libre desarrollo de las personas.

En conferencia de prensa, Cristina Reyes, abogada de la organización, destacó que la minuta contiene varias limitaciones que deben modificarse antes del 15 de diciembre de 2020, ya que mantiene las sanciones penales, además de que los legisladores no reformaron las listas del artículo 245 de la Ley General de Salud para eliminar el tetrahidrocannabinol del sistema de prohibición absoluta.

“La minuta aprobada no garantiza el libre desarrollo de la personalidad que protege la jurisprudencia de la Suprema Corte, si bien se eleva la cantidad con la cual se puede sancionar penalmente, esto no elimina los espacios de extorsión, ni la posibilidad de que la policía detenga arbitrariamente a personas por apariencia sospechosa, no se elimina tampoco el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen al cultivo como actividad primordial, lo que si hace la minuta aprobada por el Senado es crear un mercado que beneficia, principalmente, a las grandes industrias”.

Por su parte, Lisa Sánchez, directora de MUCD, destacó que la aprobación de la minuta se dio en medio de un proceso desaseado, donde, a pesar de las tres prorrogas que le concedió la Corte, los legisladores no cumplieron con la tarea.

“Los legisladores no solo no hicieron su tarea, sino que además llevaron a cabo un proceso mal y de malas, cosa que esperamos que en Cámara de Diputados no suceda así. La Corte declaró inconstitucionales artículos de la Ley General de Salud que este dictamen no modifica y deja a la cannabis en esas listas de sustancias prohibidas que tienen un umbral de posesión, pero que ese umbral de posesión no significa que se elimine la amenaza de ser detenido por la policía, presentado ante el Ministerio Público, para que el Ministerio Público sea quien se desista de la acción penal”.

En este contexto, MUCD no descartó la posibilidad de que recurrir a los amparos en caso de la Cámara de Diputados apruebe, sin mayores cambios, la minuta para regular la cannabis; incluso, el asunto podría llegar de nueva cuenta a la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad, para que los ministros analicen si se cumplió con su fallo.