Ministros en retiro piden defender los organismos autónomos

Ministros en retiro se pronunciaron a favor de defender los organismos constitucionales autónomos, cuya actuación no está sujeta a los representantes de los poderes públicos.

Al participar en el foro “El Federalismo frente a los Organismos Constitucionales Autónomos”, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz destacó que dichos organismos generan espacios técnicos y de racionalidad.

Asimismo, Cossío Díaz advirtió que con la cancelación de los permisos para energías eólicas se podría generar una “enorme tensión institucional” entre la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.

“En la condición política que estamos viviendo en el país actualmente, creo que hay que defender a los órganos constitucionales autónomos; por qué, porque me parece que la acción política que se quiere realizar va mucho en contra de las acciones técnicas que se están realizando, ahí hay unas tensiones extraordinariamente importantes que no se habían presentado y me parece que hay una búsqueda o un intento de recuperación del ejercicio de las atribuciones, no por órganos sometidos a una racionalidad técnica, sino por órganos sometidos a una racionalidad política”.

Por su parte, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, aseveró que los organismos autónomos no violentan la división de poderes.

“Es importante advertir que con ello, no se altera o se destruye la tradicional doctrina de la división de poderes que es, como todos los sabemos, la base y fundamento de nuestra estructura de Estado federal”.

Góngora Pimentel aseveró que la existencia de los organismos autónomos se justifica, ya que se les deben de encomendar tareas primordiales con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, así como control y transparencia para atender las demandas sociales.