Ministro en retiro busca amparo contra orden de aprehensión

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, interpuso el pasado 1 de octubre un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión que se haya librado en su contra.

No obstante, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal aún no admite a trámite la demanda de garantías, ya que apercibió al ministro en retiro para que, en un plazo de cinco días, aclare su escrito.

Góngora Pimentel señaló como autoridad responsable al juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en su carácter de juez de control del Centro de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.

Cabe recordar que en el mes de septiembre, Ana María Orozco Castillo, ex pareja del ministro, declaró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impuso a Góngora Pimentel medidas de apremio para que no se acerque a ella, ni a sus hijos o a su domicilio, ya que tuvo conocimiento que Genaro Góngora pretendió “privarlos de la vida”, no solamente a ella, sino a sus hijos David y Ulises.