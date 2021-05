Miembros del SME se manifiestan en Reforma e Insurgentes 

Escucha la nota:



Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizan un bloqueo desde las 08:30 horas en el cruce de avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, en exigencia a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atienda sus peticiones.

Los manifestantes mantienen bloqueada la circulación de ambos sentidos de la avenida Insurgentes, así como de Paseo de la Reforma, lo que ha generado severos problemas a la circulación vehicular y el transporte público.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan un dispositivo vial en inmediaciones de ambas avenidas para desviar la circulación y evitar que los automovilistas lleguen hasta el punto del bloqueo.

La mayoría de personas que utiliza el servicio público, ha optado por caminar o en su caso, utilizar las bicicletas del sistema Ecobici y de otras compañías instaladas en diferentes puntos de las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Tabacalera.

Los inconformes mencionaron que no se retirarán el punto de bloqueo, hasta en tanto no haya respuesta del Ejecutivo Federal a su principal petición de reincorporación de los ex trabajadores del Luz y Fuerza a la Comisión Federal de Electricidad.

