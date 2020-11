México no podrá ser un país libre mientras haya desigualdad y violencia: Zaldívar

Escucha la nota:



El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que mientras en México haya desigualdad y violencia, no podrá ser un país libre.

Al inaugurar los trabajos de la XV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que los jueces deben ser parte de una transformación de la sociedad mexicana que permita avanzar hacia un país más justo.

“No podremos ser un país libre mientras siga habiendo feminicidios y violencia de género, no podremos ser un país libre mientras se siga discriminando a los pueblos y comunidades indígenas, no podremos ser un país libre mientras en México siga habiendo racismo por el color de la piel, no podremos ser un país libre mientras en México siga habiendo clasismo y haya una élite que se crea poseedora y propietaria del país y de la verdad absoluta”.

Asimismo, Zaldívar Lelo de Larrea aseveró que sin justicia social, no puede haber una democracia.

“Sin justicia social no puede haber auténtica democracia, sin justicia social no puede haber auténtica libertad, la justicia social es esencial para lograr un piso mínimo de igualdad entre todas las personas”.

El presidente de la Corte precisó que la pandemia que se generó en este año va a exigir que los jueces redoblen su compromiso con los grupos más vulnerables, desprotegidos, discriminados, marginados y olvidados.