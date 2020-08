México Evalúa denuncia falta de información sobre violencia e inseguridad

Escucha la nota:



La organización México Evalúa afirmó que en el país no existe información completa sobre el problema de la violencia y la inseguridad, debido a que las denuncias presentadas son archivadas, además de que no se clasifican de manera adecuada los delitos cometidos

La directora de la organización, Edna Jaime, destacó que actualmente las dos principales mediciones que se usan para calcular la inseguridad son las carpetas de investigación y las encuestas de victimización, las cuales plasman en retrospectiva el número de personas que han sido víctimas de un delito.

Durante la presentación del documento “Reportes policiales y 911: alternativas para medir el fenómeno criminal”, la activista propuso que las llamadas de emergencia al 911 y los reportes policiacos sean los que nutran de información las bases de datos, ello con el fin de medir de manera más completa el fenómeno criminal en el país.

“La información con la que se genera la estadística delictiva es un reflejo de cómo estamos organizados para atender el problema de inseguridad en el país y la realidad es que no estamos bien organizados. La información que se genera está fragmentada y no existe un catálogo para el registro de los incidentes delictivos, no tenemos la manera de trazar la trayectoria de un incidente delictivo desde que se hace una llamada al 911 hasta que transita al proceso penal, hemos dado pasos importantes, pero no suficientes para lograr este objetivo”.

Edna Jaime advirtió que en muchas ocasiones las carpetas de investigación se archivan por falta de pruebas, por lo que no se puede saber si los casos realmente concluyen, o si las autoridades las clasificaron de manera adecuada.