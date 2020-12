México cuenta con una justicia con rostro distinto: SCJN

Escucha la nota:



En un hecho inusitado derivado de la pandemia por la Covid-19; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rindió su segundo informe de labores.

El evento, que tuvo una duración de media hora, se realizó en la zona de murales y no en el salón de plenos de la Corte. Ministros, magistrados, secretarios de Estado y legisladores acataron las disposiciones sanitarias y en todo momento usaron el cubrebocas, excepto el presidente Andrés Manuel López Obrador; el consejero Jurídico, Julio Scherer; la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

En su discurso, Zaldívar Lelo de Larrea enfatizó que hoy México cuenta con una justicia federal con un rostro distinto y manifestó que está en manos de los juzgadores reivindicar la confianza social, sin la cual la justicia es solo es un espejismo.

“Estamos demostrando con hechos y no con discursos; con acciones y no con palabras; con resultados y no con promesas, nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal. No nos detuvo la pandemia. No nos han detenido las resistencias. Seguiremos adelante, trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados; para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible”.

El también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hizo un reconocimiento a López Obrador por haber hecho suya la iniciativa de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual representa, dijo, la reforma más importante desde 1994 y que permitirá robustecer a la SCJN.

“Expreso mi reconocimiento y gratitud al señor presidente de la República por haber

hecho suya la iniciativa y haber respaldado el proyecto que elaboramos; así como a las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y a todas las y los legisladores con quienes mantuvimos un diálogo constructivo, por la confianza depositada en el Poder Judicial. Sabremos responder a ella”.

En materia de combate a la corrupción, Arturo Zaldívar informó que a la fecha, ya se iniciaron seis carpetas de investigación y dejó en claro que el patrimonio de los juzgadores debe estar acorde con sus ingresos.

“El seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en nuestra lucha sin tregua contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía. Si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público, es todavía más grave, cuando se obtiene vendiendo la justicia”.

Finalmente, el presidente de la Corte aseveró que en este país no habrá justicia, mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos, mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad y mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia.