Mayo, mes más violento del año; 2 mil 400 personas fueron asesinadas

Escucha la nota:



Mayo se ubicó como el mes más violento del 2021, al contabilizar 2 mil 462 víctimas de homicidio doloso.

De acuerdo con el reporte diario del gabinete de seguridad federal, en el mes que acaba de concluir, cada día, en promedio, 79.4 personas fueron privadas de la vida, lo que representa la cifra más alta desde agosto de 2020, cuando el promedio fue de 81.4.

Información relacionada: Vinculan a proceso por feminicidio a nieto del púgil Mantequilla Nápoles

Según el conteo del gobierno federal, los asesinatos observaron un aumento de 3.8 por ciento con respecto a abril cuando se registraron 2 mil 370 homicidios.

En el último día de mayo se contabilizaron 80 asesinatos, de los cuales, 10 se cometieron en Chiapas, en Michoacán y Guerrero se registraron 9 víctimas por cada entidad, 8 en Guanajuato y 6 en Chihuahua.

Las entidades que concentraron el mayor número de homicidios dolosos durante mayo fueron: Guanajuato (276), Estado de México (231), Michoacán (222), Jalisco (209), Chihuahua (160), Baja California (130), Guerrero (118) y la Ciudad de México (105).

Además, mayo se ubicó como el mes que registró el mayor número de días con más de 100 asesinatos: el viernes 14 se contabilizaron 107 víctimas, el domingo 16 sumaron 101 y el domingo 23 se registraron 101 asesinatos.

En abril, el martes 13 se cometieron 105 homicidios y el domingo 25 es, al momento el día más violento del año, con 115 víctimas; mientras que el sábado 27 de febrero se contabilizaron 101 asesinatos.

Feminicidios y justicia

Juan Carlos García Sánchez, ex esposo de Abril Pérez Sagaón, promovió un juicio de amparo con el que busca revertir la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa que se le dictó el pasado 23 de marzo de este año.

Por estos hechos, el magistrado Octavio Israel Ceballos Orozco, integrante de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le impuso a García Sánchez, quien cuenta con una ficha roja de Interpol, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La demanda de garantías ya fue admitida a trámite por la juez Rosa Montaño Martínez, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal, quien no le concedió la suspensión, debido a que el ex cónyuge de Pérez Sagaón no la solicitó./