Magistrada promueve amparo contra reelección de Rafael Guerra en TSJ-CDMX

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ), Celia Marín Sasaki, impugnó mediante un juicio de amparo, diversas disposiciones legales para evitar que Rafael Guerra se reelija para ocupar nuevamente la silla del Poder Judicial.

La jurista impugnó el artículo transitorio tercero, párrafo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo tercero párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que permiten al actual presidente del TSJ, participar en el próximo proceso de elección el 27 de octubre.

Información relacionada: Trabajadores del TSJ aceptan incremento salarial de 3.2% y 6% ponderado

En conferencia de prensa, Marín Sasaki sostuvo que recurrió al amparo en contra la reelección del doctor Rafael Guerra Álvarez, ya que la actual ley limita e impide una participación en igualdad de condiciones para los candidatos que buscan contender por la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La magistrada afirmó que dicho amparo pretende combatir la indiferencia de algunas autoridades que no respetan la Constitución Política de Ciudad de México.

“Con esta demanda de amparo, y desde luego con la suspensión concedida, combato la indiferencia que demuestran algunas de nuestras autoridades de no respetar nuestra Constitución de la ciudad de México, negociando, modificando y aplicando leyes para lograr objetivos personales y no para el beneficio de la sociedad.

“Con esta demanda de amparo demuestro que soy una mujer de hechos y no de palabras.

“Es tiempo de que la Ciudad de México tenga el Poder Judicial unido y fuerte que merece, dirigido por una presidenta legítima, honorable, honesta con experiencia y profunda convicción de que la justicia debe ser imparcial y sin ningún tipo de privilegios”, puntualizó.

En su mensaje indicó que los artículos transitorios integrados a la Constitución Política capitalina y en la Ley Orgánica del Poder Judicial local, no sólo no respetan el principio de la no reelección, sino que sentaron las bases para crear la Ley Guerra, ya que estos transitorios tienen validez hasta el 31 de diciembre de este año, fecha que finalizan las funciones del actual presidente.

@amarilloalarcon