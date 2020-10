Lozano a Sheinbaum: no debe inmiscuirse en la organización de FRENA 

Escucha la nota:



La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum esta perdida y no tiene por qué inmiscuirse en la organización de la protesta que lleva acabo el movimiento FRENAAA, puesto que es sólo decisión de los manifestantes que exigen la renuncia de Andrés Manuel Lopez Obrador, aseguró Gilberto Lozano, líder de esta agrupación.

Lo anterior en relación a las declaraciones de la mandataria local quien pidió a frena desocupar la plaza de la Constitución, en los puntos donde las casas de campaña están vacías.

Al respecto Lozano sostuvo que dichas declaraciones muestran el desconocimiento de la jefa de gobierno, respecto a la logística y organización del campamento.

“Primero no tienen porque meterse en una plaza pública, no le pertenece; indudablemente no conoce el protocolo del uso de las casas de campaña, ella se basa en la gente que pernocta y no la gente que circula de todo el país por ahí .

“Está totalmente perdida, su petición toda ves que la señora ni siquiera se para en su oficina, entonces ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas “, apuntó.

El dirigente nacional de FRENAAA dejó en claro que el plantón que lleva más de quince días no saldrá del zócalo hasta en tanto haya renunciado el presidente de México.

