Llaman a Congresos locales a no aprobar Ley de Amnistía

El movimiento “Todos Unidos más Justicia, menos Víctimas, cero Impunidad”, hizo un llamado a los Congresos estatales a no aprobar la Ley de Amnistía, la cual no asegura el bienestar para nadie y deja sin justicia a las víctimas.

En conferencia de prensa, Laura Hernández, una de las voceras del movimiento, destacó que los legisladores deben evitar que en el país se propague una ley que está mal hecha.

“Hacemos algunos llamados; en primer lugar, a los diputados locales, a que defiendan la soberanía de sus estados, la Secretaría de Gobernación no puede imponerles la Ley de Amnistía que no responde a las realidades estatales. Que no se ocupe una Ley de Amnistía mal hecha, sumada a una estrategia de seguridad también mal hecha, para querer ponerle un parche a los problemas del sistema de justicia y de paso mandar un mensaje de impunidad a todo el país”.

Por su parte, Samuel Ibarra Vargas, también vocero del movimiento, destacó que para lograr la despresurización de los penales, existen otras vías que ya contemplan las propias leyes.

“Lo recalcamos con fuerza, aprobar la Ley de Amnistía es un grave error y significa: soltar rateros, fomentar la delincuencia, aumentar la inseguridad, poner en riesgo a pequeños y medianos empresarios y promover las drogas, como quien dice ¡nos quieren hacer de Chivo los tamales! La amnistía para liberar presos y que no mueran de coronavirus es, como dice el refrán popular, como matar pulgas a balazos, ese no es el camino cuando ya existen mecanismos como medidas cautelares, como la liberación anticipada, la liberación condicionada, que se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

En su oportunidad, Gerardo Cleto López Becerra mencionó que a la fecha ninguna persona privada de la libertad se ha beneficiado con la Ley de Amnistía, la cual aún debe ser aprobada por los Congresos locales.