Línea 12 del Metro: víctimas del colapso interpondrán queja ante CIDH

Escucha la nota:



La representación legal de siete víctimas del colapso de la línea 12 del Metro, interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ya que a casi dos meses de la tragedia el GCDMX ha incumplido con algunos deudos y la reparación del daño ha sido prácticamente inexistente.

Teófilo Benitez, asesor jurídico de los padres del Niño Brandon y otras seis víctimas, informó que la queja va dirigida en contra de las airosidades y empresas que estuvieron a cargo de la construcción.

Información relacionada: Se habla sobre rehabilitación del Metro pero no de familias afectadas.

Reprueban actitud de autoridades

En conferencia de prensa, el jurista Benitez, aprobó junto con las víctimas del colapso, la disposición de Carlos Slim para rehabilitar la línea.

Pero reprobó la actitud de las autoridades por su inacción y mal trato a las familias de las personas efectuadas.

“Vemos nosotros que realmente esto va a tener que agarrar un sobrepeso mayor y en dos semanas estaremos interponiendo nuestra queja ante la CIDH“.

“Esto por el efecto de que realmente no se le ha dado la atención correspondiente a cada una de los afectados”.

“Lo afortunado de todo esto es que al menos Carlos Slim se ha comprometido a llevar a cabo la mejora de esa línea”.

Rigoberto Quiroz, padrastro del niño Brandon, -fallecido en el percance- señaló que las secuelas por el accidente del 3 de mayo ha generado intranquilidad, ansiedad e inseguridad como resultado de los trastornos psicológicos.

“No puedo dormir…empiezo a recordar empiezo a estar ansioso, con miedo, y empiezo a recordar parte del accidente y esa es la parte que más me duele porque no se si va a hacer para toda la vida o será que ten a que llevar una cierta terapia o algo así …no concilio el sueño hasta las 5 o 6 de la mañana”, destacó Rigoberto Quiroz.

Respecto a las carpetas de investigación que inició la Fiscalia de Justicia capitalina, el doctor Teofilo Benitez aseguró que hasta el momento no hay avance en las mismas, incluso no se a citado a declarar a ninguno de los 26 funcionarios y ex funcionarios a los que se denunció penalmente y tampoco a los representantes legales de las empresas encargadas de la construcción de la Línea 12 del metro.

En tanto, el gobierno de la CDMX, dijo, sólo ha tendido “una cortina de humo”, con la renuncia de la titular del metro Florencia Serranía, pues más que un acto de justicia es una distracción a la opinión pública y a las víctimas del colapso.

@amarilloalarcon