Línea 12 del Metro: Se deslinda FGJ-CDMX de filtración de investigaciones y peritajes

Tras las revelaciones del diario estadounidense The New York Times en torno a los peritajes que se llevan a cabo por el colapso en la Línea 12 del Metro, conocida como la Zona Cero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se deslindó y aclaró que no se ha brindado acceso a ningún medio de comunicación al sitio donde 26 perdonas murieron y 98 resultaron lesionadas.

La institución a cargo de Ernestina Godoy aclaró que continúa la restricción para el acceso a cualquier persona ajena a las investigaciones, no sólo en la Zona Cero, sino en los talleres donde labora personal de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales.

El trabajo periodístico de The New York Times revela no solo datos de los peritajes, sino fotografías que revelan un posible mal trabajo de construcción y diseño en la llamada “línea dorada”.

No se ha permitido acceso a la prensa, asegura la Fiscalía

Ante tal situación, la FGJ dejó en claro que desde la noche del percance -3 de mayo- no se ha permitido acceso a la prensa, ya que la zona sigue bajo resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía de Investigación (PDI), la Guardia Nacional (GN), y a disposición del Agente del Ministerio Público.

Reiteró su compromiso de llevar a cabo una investigación científica sobre los hechos para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad, por lo que mantiene el cuidado de los indicios recolectados en la denominada Zona Cero.

Destacó que sólo personal autorizado participó en los trabajos de limpieza en el área siniestrada, así como como en la desconexión de la vía, el aseguramiento de cables, el retiro de balasto y el apuntalamiento de la estructura.

La FGJ apuntó que en coordinación con las Secretarías de Obras y Servicios (SOBSE), así como la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), y con presencia de notario público se dio fe de todo lo realizado, y recalcó que “no se permitió el acceso de personas ajenas a los trabajos de investigación, comprendidos entre las estaciones Los Olivos y Tezonco, donde colapsó la estructura”.

La FGJ resguarda cualquier evidencia o dato de prueba que pudiera alterarse con la presencia de personas no autorizadas para permanecer en la Zona Cero o los talleres del Metro en Tláhuac.

“Cada indicio obtenido y material recabado por los peritos expertos fue embalado adecuadamente y, con el acompañamiento de la Policía de Investigación”, puntualizó la Fiscalía capitalina sobre la Línea 12 del Metro.

