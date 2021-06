Línea 12 del Metro: Desplome por ‘indolencia homicida’ de Ebrard y Sheinbaum, dice PRD

La muerte de 27 personas no pueden quedar impunes, advierten Jesús Zambrano y Jesús Ortega.

El desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México no fue un accidente, no fue un incidente ni fue producto de la casualidad, sino el resultado de las fallas en su construcción y de “la indolencia homicida” del exjefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusaron el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el líder de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI), Jesús Ortega.

En redes sociales, los dirigentes en el Sol Azteca advirtieron que el hecho no puede quedar impune.

Zambrano Grijalva centró sus señalamientos en el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“La tragedia de la #Línea12 no puede quedar impune por pérdidas humanas, daños materiales, costos y lo que significa a la movilidad del oriente de la #CDMX. El responsable de dar el banderazo de inicio de la obra y conclusión se llama @m_ebrard. #Entrevista con @PedroFerriz”, indicó el titular de la Dirección Nacional Ejecutiva (DNE) del PRD, en su cuenta en Twitter, @Jesus_ZambranoG.

De manera previa, el exdiputado federal afirmó que el resultado preliminar del estudio hecho por la empresa noruega DNV (Det Norske Veritas), fue contundente, respecto a las causas de la tragedia, por lo que Sheinbaum Pardo está obligada a dar parte a la Contraloría y la Fiscalía General de Justicia capitalina, así como a la Fiscalía General de la República (FGR).

A su vez, Ortega Martínez recalcó que los sucesos que provocaron la muerte de 27 personas y al menos 90 heridos con distintos grados de gravedad, son responsabilidad directa de Ebrard Casaubón, al que señaló por “negligencia criminal” y de la Jefa de Gobierno, por “indolencia homicida”.

“Se ha confirmado por los expertos. El desplome de la Línea 12 del Metro que causó la muerte de 27 personas y secuelas de daños a muchas más… NO fue un incidente; NO fue un accidente; NO fue casualidad ¡Fue la negligencia criminal de @m_ebrard y la indolencia homicida de @Claudiashein!”, escribió también en su cuenta en Twitter, @jesusortegam.