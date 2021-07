Línea 12 del Metro: Abogado de víctimas asegura que intentan exculpar a Florencia Serranía

Escucha la nota:



La inacción del gobierno para Investigar y sancionar a Florencia Serrania, por la tragedia en la Línea 12 deja ver qué pronto habrá “carpetazo” y se exculpará la ex titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aseguró Teófilo Benitez Granados, asesor jurídico de varias víctimas.

A dos meses del desplome de una trabe y dos vagones en la llamada “línea dorada”, las víctimas limitada la acción de la justicia y la prevalencia de la corrupción, sostuvo.

El jurista manifestó que persiste el “desprecio por las víctimas” que han fincado esperanzas en que las instituciones hagan valer la justicia.

Existe rechazo por las víctimas

“A dos meses de la tragedia de la línea 12 del metro persiste la corrupción y el desprecio institucional por las víctimas; Claudia Sheinbaum al señalar que no existe ningún proceso judicial contra la ex directora del Metro, Florencia Serranía, muestra qué hay un burdo y cómplice carpetazo y que no habrá sanciones contra esta ex funcionaria.

“Sin embargo, nosotros tenemos cómo acreditar que se han interpuesto diversas denuncias, el hecho que el 17 de mayo pasado acudimos ante la Contraloría de CDMX a efecto de solicitar una investigación e contra de diversos servidores públicos ente ellos, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Florencia Serrania”, puntualizó.

Recordó que Florencia Serrania y Claudia Sheinbaum están incluidas también en un par de denuncias de hechos que se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“En diversas denuncias de hechos ante la FGJCDMX y dentro de esas mismas denuncias que se hicieron, está mencionada la actual jefa de gobierno, así como también hemos denunciado a los ex directores del Metro y dentro de ellos está Florencia Serrania”, explicó.

El penalista Teófilo Benitez agregó que ante la negativa a dar respuesta a la petición de actos de investigación solicitados a la Contraloría de CDMX, se interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, el contralor Juan José Serrano Mendoza respondió al Juez de Distrito que ya se había notificado el inicio de la denuncia y el procedimiento de investigación correspondiente.

Sheinbaum se ‘protege’

Benítez Granados aseguró que al proteger a Serranía, Sheinbaum también cuida su “cuestionado” prestigio y su futuro político, a costa de 26 muertos y más de 90 heridos que dejó el desplome de los vagones.

Además, cuestionó las políticas de la mal llamada “austeridad republicana”, pues en su afán de buscar ahorros, la mandataria local dejó de ejercer más de mil millones de pesos en 2020.

Este presupuesto, añadió, podría haberse destinado en obras de mantenimiento del Metro, que hoy se ha convertido en el medio de transporte más popular de la capital del país, pero con clara ausencia de mantenimiento.

