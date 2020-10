Libra, por el momento, hermana de Lozoya orden de aprehensión

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal concedió el amparo a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en el que ordena dejar sin efecto, por el momento, la orden de aprehensión librada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los magistrados determinaron que el mandamiento judicial carece de fundamentación y motivación, en lo relativo a la justificación de la necesidad de cautela, requisito indispensable para el libramiento de una orden de captura.

Por ello, ordenaron a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, dictar una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales o en sentido diverso.

En caso de darse el primer supuesto, la resolución no deberá anular actuaciones posteriores derivadas de la orden de aprehensión

Gilda Susana argumentó que al tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, la forma de conducción debió realizarse conforme lo prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, citándola para garantizar sus derechos y no pretender privarla de su libertad de manera ilegal mediante una orden de aprehensión.

En respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que no citó a la hermana del ex director de Pemex porque “cuenta con capacidad económica para evadir la acción de la justicia, en tanto tiene facilidades para salir del país; asimismo, se demostró que no tiene arraigo en la Ciudad de México”.

De acuerdo con la FGR, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana, sin que se identificara el origen de la transferencia.