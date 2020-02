Karime Macías busca amparo contra orden de aprehensión

Escucha la nota:



Aunque el juicio para su extradición iniciará el 16 de noviembre de este año, Karime Macías Tubilla, quien actualmente se encuentra en el Reino Unido, promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión y su ejecución.

La ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, interpuso la demanda de garantías el 14 de febrero, misma que el pasado lunes admitió a trámite el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal.

No obstante, el impartidor de justicia no le concedió la suspensión a la quejosa, debido a que no la solicitó e informó que la audiencia constitucional está programada para el 11 de marzo.

“Admítase la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados. Sin ordenarse la tramitación del incidente de suspensión, por no haber sido solicitado por la parte quejosa”, señala el acuerdo.

Tras una investigación que realizó la Fiscalía de Veracruz, el 28 de mayo del 2018 se libró la orden de aprehensión en contra de Macías Tubilla por un delito equiparable al fraude en agravio del erario público, ya que a la ex primera dama de aquella entidad se le acusa de un desvío de 112 millones de pesos, cuando fungió como presidenta del DIF estatal.