Juzgadoras no deben inclinarse ante la política: Alcántara Carranca

El ministro de la Corte puntualizó que si los juzgadores si no son capaces de resolver, no podrán reclamar una verdadera imparcialidad.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, afirmó que ante los momentos compulsivos y transformaciones que se registran en el país, hoy más que nunca se requieren de magistradas recias a las presiones del poder político y guiadas por la carta de navegación que representa la Constitución.

En la sesión solemne en la que rindieron protesta 13 nuevas magistradas, el togado sostuvo que por ello, las impartidoras de justicia no deben inclinarse ante la política.

“Estos momentos son compulsivos, son de cambios políticos, de renovaciones parlamentarias, de adaptaciones procesales y de reformas constitucionales, una juzgadora independiente no se debe de inclinar ante la política, no debe de ceder las presiones mayoritarias, debe de garantizar los derechos constitucionales, no cambia nunca su entendimiento para amoldarlo a las percepciones populares”.

Alcántara Carrancá puntualizó que si los juzgadores si no son capaces de resolver, alejados de sus prejuicios, concepciones personales, valores religiosos, visiones políticas, no podrán reclamar una verdadera imparcialidad.

“Magistradas, las exhorto a que encuentren su imparcialidad refugiándose en la cálida tinta de sus sentencias, nunca en la brillante luz de los reflectores, alejadas de las tentaciones protagónicas que solamente pueden dañar a la Judicatura. Resuelvan en la soledad propia del juzgador, en el fuero interno de su razón. El mundo entero de una juzgadora es el mundo del expediente”.

Por su parte, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró que en las manos de las nuevas magistradas estará acreditar en los hechos que la apuesta del Poder Judicial por la paridad de género es la ruta correcta.