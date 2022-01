Julio César Serna deberá seguir en prisión

Julio César Serna Chávez, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, deberá seguir en reclusión el proceso penal que se inició en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

El Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundado el recurso de queja que promovió el también ex coordinador de la Central de Abasto para impugnar la resolución del juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien le negó la suspensión provisional para seguir en libertad su proceso.

En su escrito, Serna Chávez argumentó que padece diabetes mellitus tipo 2, y por ello requiere de una atención médica especial y de una dieta rigurosa que no se puede seguir en el Reclusorio Norte, circunstancia que no fue considerada y que contraviene su derecho a la salud.

Agregó que el juez pasó por alto que, si existe una relación entre las medidas cautelares que le fueron impuestas y una afectación directa a los derechos de su hija, ya que con motivo de la prisión preventiva a la que está sujeto, no tiene un acercamiento físico y emocional con ella, y por la inmovilización de sus cuentas bancarias tampoco puede atender las necesidades básicas de su familia.

No obstante, el órgano jurisdiccional resolvió que el perjuicio al interés social o al orden público, es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, por lo que debe negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y del interés de la sociedad, está por encima del interés particular afectado, de ahí que no proceda efectuar el estudio de la apariencia del buen derecho a que alude.