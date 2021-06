Juez rechaza levantar bloqueo de cuentas de Cabeza de Vaca

El juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tamaulipas, le negó la suspensión provisional al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El impartidor de justicia determinó no conceder la medida cautelar porque el apoderado legal del político panista no exhibió copia certificada del contrato de apertura de las cuentas, motivo por el cual resulta improcedente la suspensión, en virtud de que el quejoso no aportó prueba idónea al respecto.

Audiencia de Cabeza de Vaca este viernes

El juez tiene previsto celebrar mañana la audiencia donde determinará si concede o no la suspensión definitiva al mandatario estatal, luego de que ésta no se pudo llevar a cabo el pasado 10 de junio.

Reclaman familiares de Cabeza de Vaca

Ante el reclamo de los familiares de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el sentido de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha acatado la suspensión provisional que les fue concedida, el juez Gastón Solórzano ordenó reenviar nuevamente los oficios mediante mensajería, a través de la empresa Estafeta, a fin de que todas las autoridades queden notificadas.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declaró sin materia el recurso de queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), donde impugnó la suspensión provisional que se le otorgó a Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión.

El órgano jurisdiccional resolvió lo anterior debido a que el juez de Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, ya realizó la audiencia donde concedió la suspensión definitiva al mandatario estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.