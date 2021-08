Juez rechaza frenar regreso a clases de manera presencial

Escucha la nota:



Una juez federal rechazó suspender el regreso a clases de manera presencial a partir del 30 de agosto de este año.

La asociación civil Seamos Héroes interpuso el pasado 2 de agosto un juicio de amparo en el que solicitó la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables implementen las medidas de protección necesarias para mitigar los impactos de la variante delta del coronavirus en escuelas primarias y secundarias, así como los protocolos y medidas que resulten eficientes a fin de salvaguardar el derecho a la vida, la supervivencia y el acceso al más alto estándar de defensa de la salud y educación de los niños y niñas del país.

SEP no cuenta con atribuciones para establecer medidas de protección contra Covid-19

Al rendir su informe, la Secretaría de Educación Pública señaló que no cuenta con las atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos para mitigar los impactos de la enfermad Covid-19, en virtud de que versan respecto de cuestiones sanitarias y agregó que no se han instaurado medidas de protección y protocolos para el ciclo escolar, puesto que aún no inicia.

No obstante, la juez Dinorah Hernández Jiménez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa, negó la medida cautelar, ya que con ella se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

Regreso a clases no será obligatorio, sino voluntario

Al respecto, explicó que en caso de conceder la suspensión, también se ordenaría que no se aplique el acuerdo del 15 de junio de este año en el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo 2021-2022, aplicables en toda la República por lo que podría producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, debido a que se ocasionaría perjuicio a la sociedad que de otra manera no resentiría, toda vez que se impediría que se acaten los calendarios escolares.

Del mismo modo, la juzgadora señaló que contrario a lo expresado por la asociación civil, sí se advierten protocolos de actuación a nivel federal para el regreso a clases presenciales, conforme a lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 6 de agosto, en el sentido de que el regreso a clases no será obligatorio, sino voluntario.

Finalmente, la impartidora de justicia refirió que el regreso a clases de forma presencial quedará bajo la decisión de los padres de familia.