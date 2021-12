Juez ratifica prisión preventiva para Rosario 'R'

Tras una audiencia de tres horas; el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos ratificó, por quinta ocasión, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso el 13 de agosto de 2019 a Rosario Robles por el delito del ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.

Al hacer uso de la palabra, la ex secretaria de Desarrollo Social dijo que no esperaba otra decisión y destacó que está en la cárcel por el hecho de llamarse Rosario Robles.

Indicó que está privada de su libertad porque no hay justicia, ya que es la única que está siendo juzgada por el tema de la Estafa Maestra.

En tanto, el impartidor de justicia argumentó que aún existe el riesgo de que la ex jefa de Gobierno evada la acción de la justicia y por ese motivo ratificó la medida cautelar.

Mencionó que los aspectos que subsisten en contra de la ex secretaria de Estado son el hecho que no varió la existencia del oficio CENAPI, que señaló que se encontraba en Costa Rica, cuando dijo que no cuenta con recursos.

Asimismo, que solo contaba con un domicilio, cuando en realidad tenía otros dos.

Respecto a la solicitud de prisión domiciliaria, Villar Ceballos destacó que no resulta procedente en atención a la edad y tampoco relativo a que tenga un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales, sobre todo porque sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades penitenciarias.

Respecto a los aspectos que hay a favor de Robles Berlanga, el juzgador enumeró el deseo someterse al proceso acudiendo a dos citas, el asiento familiar y su residencia.