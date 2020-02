Juez ordena trasladar a “El Lunares” al penal del Altiplano

Escucha la nota:



Óscar Andrés ‘F’, “El Lunares”, líder de la Unión Tepito, fue trasladado la noche de este martes del Reclusorio Oriente al penal federal del Altiplano, para lo cual se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La juez de control Beatriz Moguel Ancheyta, señaló que la peligrosidad y los delitos de los cuales se acusa a Flores Ramírez, hacen pensar que su permanencia en el Reclusorio Oriente, pone en riego la seguridad de dicho centro de reclusión, por lo que ordenó su traslado al penal penal de Almoloya, y si no se encuentra cupo ahí, en otra cárcel de alta seguridad.

La audiencia programada para este martes, en la que se resolvería si “El Lunares” era vinculado o no a proceso por los delitos de contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína y mariguana, así como de acopio de armas, se difirió para el viernes 7 de febrero a las 15:00 horas.

Lo anterior debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, para poder acreditar la legalidad de unos videos que presentó como medios de prueba.

El abogado Mario Alberto Rodríguez Rico buscaba que se aceptaran como indicios de prueba dos memorias USB con 25 videos obtenidos de las cámaras de seguridad del fraccionamiento Los Amores de Don Juan, en Tolcayuca, Hidalgo.

Durante la diligencia, el perito Israel Monroy Salazar fue el primero en comparecer para dar fe de los videos que le fueron proporcionados para ser analizados.

Sin embargo, los representantes de las Fiscalía General de la República (FGR), objetaron que el perito no es el testigo idóneo para aportar el video como pruebas, ya que no fue él quien los obtuvo, sino el vigilante, quien no fue citado a comparecer.

A su vez, la impartidora de justicia cuestionó la legalidad con la que se obtuvieron los videos, toda vez que se trata de material privado que contiene imágenes de personas particulares y que por lo tanto se requiere de la autorización de los propietarios.

Junto con “El Lunares“, la juez de control también ordenó el traslado de otras dos personas que fueron detenidas con él y que fueron identificadas como Hugo Armando “N” y Eric “N”.