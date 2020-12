Juez ordena desbloquear cuentas de Billy Álvarez

Escucha la nota:



La juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia Administrativa, ordenó desbloquear cuatro cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas.

La impartidora de justicia le concedió el amparo al ex director de la cooperativa de La Cruz Azul, al concluir que fue ilegal la medida dictada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que no existe una petición internacional que la justifique.

En su resolución, la juzgadora argumentó que el proceder de la UIF se sustentó, única y exclusivamente, en el derecho interno, lo cual no se ajusta a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para tratar de justificar el bloqueo de la cuentas de Álvarez Cuevas, la UIF presentó unos oficios del 20 y 21 de mayo de este año, suscritos por los agregados Jurídico, dependiente del Departamento de Justicia, y del Regional de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos para México y Centroamérica, adscrito al Departamento del Tesoro.

No obstante, la juez Velasco Romo consideró que estos documentos no cumplen con los requisitos establecidos por la Corte, porque no contiene una solicitud expresa de bloqueo o inmovilización bancaria, aunado a que no alude a un tratado u obligación internacional o multilateral que deba cumplirse.