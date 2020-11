Juez ordena a FGR informar si investiga a Jorge Luis Lavalle por extorsión

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, denunció que Lavalle Maury y otros legisladores lo extorsionaron con 50 millones de dólares.

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, concedió el amparo al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) informar si inició una investigación en su contra.

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, denunció que Lavalle Maury y otros legisladores lo extorsionaron con 50 millones de dólares a cambio de aprobar las llamadas reformas estructurales.

Ante ello, el político campechano presentó, el pasado 20 de agosto, un escrito en el que le solicitó al responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, le informara si se está integrando alguna carpeta de investigación en su contra y en caso de ser así se le citará a rendir entrevista dentro de la carpeta de investigación en la que tuviera la calidad de imputado.

No obstante, la autoridad no le dio respuesta al argumentar “que no ha trascurrido el ‘breve término’ o plazo razonable que impone el numeral octavo constitucional, para dar contestación a la solicitud del quejoso, mismo que culmina el veintiuno de diciembre”.

Sin embargo, el juez Mejía Ojeda consideró que ya transcurrió el tiempo necesario, por lo que ordenó a la FGR emitir una contestación en sentido positivo o negativo de manera clara y precisa; en la cual, deberá atender todos los puntos de la petición del quejoso, al tiempo en el que precisó que el amparo únicamente lo constriñe a dar contestación a la petición, empero no a resolver en determinado sentido en que la autoridad responsable debía contestar y notificar al peticionario la respuesta a la solicitud.