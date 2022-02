Juez niega amparo a Elías Beltrán para acceder a carpeta de investigación

Una juez federal le negó el amparo al ex encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, quien busca tener acceso a la carpeta de investigación que se inició en contra por enriquecimiento ilícito.

La juez Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, resolvió que la determinación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC) de no permitirle el acceso a la indagatoria al ex servidor público, no es violatoria de los derechos humanos, del debido proceso, así como de legalidad y defensa adecuada.

Elías Beltrán impugnó el acuerdo del 22 de junio de 2021, dictado en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021, en el que se le negó el acceso a los registros de dicha carpeta y la expedición de copias gratuitas de ésta.

El agente del Ministerio Público respondió que la carpeta se encuentra en etapa de investigación y no existen por el momento datos suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito por el cual se está llevando a cabo la indagatoria y por ese motivo tienen el carácter de reservados.

La impartidora de justicia refirió que es desacertado lo que pretende hacer valer el ex encargado de despacho de la PGR, al aseverar que el acto reclamado vulnera los principios que rigen el proceso penal relativos al esclarecimiento de los hechos y la protección del inocente.