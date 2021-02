Juez impone a Ancira prisión preventiva justificada

Escucha la nota:



El juez de control José Artemio Zuñiga Mendoza le impuso a Alonso Ancira Elizondo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la plata de Agronitrogenados, por lo que deberá permanecer en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, la defensa del empresario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes 9 de febrero a las 10:00 horas cuando se reanude la audiencia, en la que el impartidor de justicia resolverá si vincula a proceso al ex dueño de Altos Hornos de México.

El abogado José Luis Castañeda dijo que no comparten la resolución del juzgador y adelantó que están dispuestos a negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) para llegar a un acuerdo y evitar que su cliente sea vinculado a proceso.

“Hoy mismo dejamos abierta esa puerta para, si les interesa que seguramente interesará, sentarnos a negociar. No estamos ofreciendo, es sentarse a negociar, ustedes saben que un acuerdo reparatorio es convenio, vamos a convenir, eso que significa, sentarse y finalmente el estira y afloja. Hay que sentarnos, cuánto nos piden, cuánto está dispuesto mi cliente a dar y empezar a negociar; si él acepta 200 millones, diría que aceptó, pero no empezamos, jurídicamente, formalmente, una negociación”.

El litigante refirió que por el momento no están considerando que Alonso Ancira busque acogerse a la figura de testigo.

“No lo hemos platicado, no lo considero en este momento, queremos meternos al tema jurídico. (La fiscalía) no nos ha ofrecido ningún tipo de esa circunstancia, nosotros propusimos el sentarnos y negociar un acuerdo reparatorio porque la ley no los permite”.

La FGR solicitó la prisión preventiva al argumentar que existe el riesgo de que el empresario pueda evadir la acción de la justicia, ya que no tiene arraigo, debido a que cuenta con tres domicilios, dos en la Ciudad de México y uno en Monclova, Coahuila.

Además de que tiene la capacidad económica para huir del país y de ello da cuenta que se le condujo al proceso penal mediante la extradición.

Para no pisar la prisión y seguir el proceso en libertad, Ancira Elizondo ofreció el pago de una garantía económica de 2 millones de dólares, además de que se comprometió a entregar sus dos pasaportes (uno de México y el otro de Estados Unidos) y usar el brazalete electrónico; propuesta que fue desechada por el juzgador.

La defensa del empresario argumentó que la medida cautelar de prisión preventiva pondría en riesgo a su cliente, tanto por su edad, como por sus enfermedades degenerativas.

Respecto a los tres domicilios, explicaron que éstos tienen que ver con el de carácter particular y laboral y mencionaron que la capacidad económica no puede operar en contrario, máxime que es producto del trabajo de toda su vida.