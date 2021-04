Juez frena provisionalmente orden de aprehensión contra Edgar Tungüí

Escucha la nota:



Una juez federal frenó provisionalmente la orden de aprehensión y/o comparecencia en contra del ex Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Edgar Tungüí Rodríguez.

No obstante, la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, no hizo públicos los efectos que tendrá la medida cautelar que le otorgó al ex servidor público, quien promovió la demanda de garantías el pasado 5 de abril, es decir, cuatro días después de que fue detenido en España.

Información relacionada: Edgar Tungüí fue localizado por Interpol en Madrid

“Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia incidental, se concede la suspensión provisional para los siguientes efectos”, señala el acuerdo.

Tungüí Rodríguez señaló como autoridades responsables a los jueces de control adscritos a las Doce Unidades de Gestión Judicial, quienes deberán rendir su informe previo en un plazo de 48 horas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Edgar Tungüí cuenta con tres órdenes de aprehensión, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por haber autorizado apoyos económicos a presuntos damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Dichos apoyos se otorgaron a pesar de que no se reunían los requisitos establecidos en los casos de un inmueble en la colonia Popular Rastro y la Roma, así como 116 millones para los residentes de 390 departamentos en la colonia Moderna.

Tras ser localizado por los agentes de la Policía Nacional española, Edgar Tungüí aceptó su extradición a nuestro país para enfrentar los cargos que se le imputan.