Juez frena aprehensión de ex funcionario de la FGR

El ex servidor público presentó la demanda de garantías el 21 de mayo, en la que señaló que unos agentes supuestamente pretendieron ejecutarle una orden de aprehensión en un domicilio.

Un secretario en funciones de juez le concedió la suspensión provisional a Crisógono de Jesús Díaz, ex titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República (FGR), contra la orden de aprehensión

Debido a que no fue preciso en su demanda, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal, le requirió abundar sobre los hechos y le dio un plazo de 5 días para aclarar en qué domicilio ocurrió el presunto intento de captura.

Una vez que atendió el requerimiento, el órgano jurisdiccional admitió su demanda y este miércoles le notificó la suspensión provisional, motivo por el cual solicitó a la FGR y a jueces de control enviar sus informes previos, ello con el fin de confirmar la existencia del mandamiento judicial.

La UEAF, bajo el mando de Díaz Cervantes, dictó en marzo de 2018 el no ejercicio de la acción penal por lavado de dinero en favor del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, al concluir que no había elementos en su contra.

El funcionario tenía el antecedente de haber sido colaborador del hoy ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando fue director del Servicio de Administración Tributaria.