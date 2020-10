Juez desecha solicitud de sobreseimiento de Rosario Robles

Escucha la nota:



Un juez Ganther Alejandro Villar Ceballos declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento de la causa penal por el delito del ejercicio indebido del servicio público que promovió la defensa de Rosario Robles, quien deberá permanecer en prisión.

Los abogados de la ex titular de Desarrollo Social afirmaron que el delito que se le imputa a su cliente se derogó en el año 2006, además de que los convenios no los suscribió la ex secretaria de Estado.

No obstante, el juzgador decretó improcedente la petición y sustentó su resolución al señalar que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso y que las razones que lo sustentan deben hacerse en la correspondiente audiencia de juicio oral.

Ante ello, el abogado Epigmenio Mendieta adelantó que van a impugnar la resolución y destacó que su cliente supo, cinco días antes de dejar el cargo, de los contratos multimillonarios que las dependencias a su cargo otorgaron a universidades y asociaciones civiles.

“A considerado el juez que no resulta procedente y a considerado esto así en virtud de que, según sus propias palabras, esto se podía haber hecho valer desde la audiencia inicial o desde la etapa de investigación, lo cual significa, entonces, que por no haberlo planteado en ese momento, no se le puede dar un derecho a que constitucionalmente si le corresponde. No compartimos ese punto de vista y estaremos en las posibilidades de hacer valer el mecanismo de control constitucional que prevé la propia Constitución para efecto de impugnar esa resolución”.

En la diligencia, los fiscales señalaron que los dichos de la defensa de Rosario Robles ya fueron objeto de debate y consecuente resolución y destacaron que, en todo caso, serían parte del debate del juicio oral, donde se analizará el delito y la responsabilidad.

A su vez, Epigmenio Mendieta refirió que Rosario Robles asume las resoluciones de manera muy responsable.

“Lo escucha de manera muy educada, de manera muy responsable, pero le manifiesta a sus abogados la inconformidad que tiene, pero eso lo tendremos que hacer valer a través de los medios de impugnación correspondientes, es decir, la vía institucional”.

El juez Villar Ceballos difirió para el 8 de diciembre la audiencia intermedia, debido a que la defensa de Rosario Robles requiere tiempo para obtener pruebas periciales.