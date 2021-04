Juez decreta prisión preventiva a Jorge Luis Lavalle

Escucha la nota:



A ocho meses de que el ex director de Pemex, Emilio “L”, interpuso la denuncia en contra de varios actores políticos; un juez federal le impuso al ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, la prisión preventiva justificada por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con los presuntos sobornos que recibió para aprobar la reforma energética como parte del caso Odebrecht

Ninguno de estos ilícitos es considerado grave; no obstante, durante la audiencia que inició este jueves, la cual se extendió por espacio de 20 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) le solicitó al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, imponerle la prisión preventiva, ya que el ex legislador no tiene domicilio fijo, los vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado, tiene varias salidas del país, además de que no se tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra.

Fuentes federales confirmaron que el juzgador le concedió la medida cautelar a la FGR, con lo que el político panista deberá ingresar a prisión, una vez que sea localizado.

Por su parte, la defensa de Lavalle Maury solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que podría ser el miércoles 14 de abril cuando el impartidor de justicia resuelva si lo vincula a proceso dentro de la causa penal que corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, que inició la Coordinación General de Investigación de la FGR.

De esta forma, el político panista se convierte en el primero de los 16 políticos y ex altos funcionarios denunciados por Emilio “L”, quien aseguró que senadores del PAN lo extorsionaron con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.

Mencionó que el grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.