Juez confirma orden de aprehensión contra Tomás Zerón por caso Iguala

Un juez federal con residencia en el Reclusorio Oriente confirmó que libró una orden de aprehensión contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por la comisión de delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.

El impartidor de justicia informó lo anterior a su homologo Samuel Sánchez, titular de Juzgado Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales, con residencia en el Estado de México.

En su informe, el juzgador detalló que el mandamiento judicial se dictó dentro de la causa penal 112/2020.

La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa a Zerón de Lucio, quien actualmente se encuentra en Canadá, los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia, relacionado con las investigaciones que se realizan por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El pasado 16 de marzo, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) la emisión de la ficha roja para localizar al ex servidor público en 195 países.

A su vez, el juez Samuel Sánchez admitió a trámite, el pasado 19 de junio de este año, el juicio de amparo que interpuso Tomás Zerón contra la orden de aprehensión; aunque no le concedió la suspensión, debido a que el ex funcionario no la solicitó.