Juez admite amparo de Rosario ‘R’ contra Gertz Manero

La ex funcionaria federal acusa al fiscal, por presuntamente violar su derecho de presunción de inocencia.

Escucha la nota:



El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite el juicio de amparo que promovió la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario “R”, contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por presuntamente violar su derecho de presunción de inocencia.

El 12 de agosto del 2020, Gertz Manero declaró durante un foro organizado por el Colegio de México que la ex jefa de Gobierno permanecía en prisión porque no ha cooperado como el ex director de Pemex, Emilio “L”, quien hizo una oferta para denunciar delitos que han afectado al Estado.

Información relacionada: Rosario ‘R’ formaliza propuesta para acceder a procedimiento abreviado

Esto dio pie a la demanda de la ex funcionaria, la cual fue admitida a trámite por la juez Rosa Montaño Martínez, titular del juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo.

La FGR impugnó que se le haya dado entrada y buscó que ésta fuera desechada, pero el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundado el recurso de queja y señaló que el actuar de la jueza fue correcto, ya que se debe analizar de fondo si se violó o no el derecho de inocencia de Rosario “R”, quien permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.