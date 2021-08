José Luis Vargas desconoce destitución como presidente del TEPJF

Escucha la nota:



Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron, por mayoría de cinco votos, destituir a José Luis Vargas Valdez como presidente del órgano jurisdiccional, pero éste asegura que sigue siendo el titular.

Durante la sesión de este miércoles, los juzgadores eligieron a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo titular del TEPJF para el periodo que fue electo Vargas Valdez, el cual concluye en noviembre de 2023.

Los integrantes del órgano jurisdiccional determinaron remover a José Luis Vargas debido, entre otros factores, por la investigación que inició en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), a la pérdida de confianza y a las decisiones unilaterales que tomó durante su gestión.

La magistrada Janine Otalora Malassis precisó que con esta decisión se busca asegurar una presidencia que dé certeza.

“Frente a una traición a los principios y deberes que dan sentido a una magistratura electoral, grave sería nuestro actuar como integrantes de esta Sala Superior si continuáramos permitiendo más abusos en el uso de la investidura de la presidencia de este órgano jurisdiccional. Nuestra decisión tiene como única finalidad asegurar una presidencia que dé certeza a la ciudadanía de que esta institución es creíble y eficaz”, dijo.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata sostuvo que la actuación de Vargas Valdez debe censurarse.

“Sin duda alguna, con total respeto a la investidura que tiene el magistrado presidente, me parece que su desempeño como presidente de este tribunal, debe ser motivo de censura. No son grillas, no es política, yo solo quiero el bien de la institución, si alguno de nosotros pierde la ética, la omite o no la tiene estamos en graves problemas institucionales. A este tribunal no venimos a satisfacer los intereses de nadie, ni hacernos populares”.

En su oportunidad, Reyes Mondragón agradeció la confianza que depositaron sus compañeros.

“Quisiera expresar unas palabras de agradecimiento por distinguirme con su confianza de ejercer la presidencia de este tribunal, a pesar del contexto en el que nos enfrentamos. Para mí es un reto, pero también es un alto honor poder presidir una institución que está próxima a cumplir un cuarto de siglo”.

Más tarde, José Luis Vargas emitió un mensaje, a través de los canales oficiales de la institución, en el que aseguró que se mantiene en el cargo de presidente del TEPJF.

“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual, esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en como en una democracia constitucional se solventan las diferencias”, aseguró.

José Luis Vargas informó que este jueves convocará a una sesión privada para discutir el punto sobre su desempeño, así como a una sesión pública para el desahogo del orden del día de los asuntos jurisdiccionales pendientes.