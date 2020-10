Javier Herrera Valles busca amparo contra ex titular de la PGR

El ex comisario general de la Policía Federal fue detenido y encarcelado por presuntos nexos con grupos delictivos utilizando testigos protegidos.

El ex comisario general de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar la resolución de la Fiscalía General de la República (FGR), por no ejercer acción penal contra la ex procuradora general, Marisela Morales Ibáñez.

Herrera Valles, quien se desempeñó como ex coordinador de Seguridad Regional, durante la gestión de Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue detenido y encarcelado por presuntos nexos con grupos delictivos utilizando testigos protegidos, cuyos testimonios se consideraron falsos.

Al salir de prisión, el ex mando policiaco presentó una denuncia contra Morales Ibáñez y otros ex servidores públicos, por la manipulación de testigos protegidos.

El 21 de septiembre del presente año, Adriana Campos López, fiscal Especializada de Asuntos Internos, autorizó por falta de elementos, el no ejercicio de la acción penal contra 14 ex servidores públicos, incluida la ex titular de la PGR.

La demanda de garantías de Javier Herrera Valles fue admitida a trámite por la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal.