Javier Duarte busca amparo para obtener prisión domiciliaria

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, promovió un juicio de amparo con el que busca obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Escucha la nota:



El político veracruzano interpuso la demanda de garantías el pasado 28 de febrero de este año y en ella señala como actos reclamados la resolución del 31 de enero del 2020 por la que se confirmo la resolución del 4 de enero, respecto de la solicitud de sustitución de medida cautelar.

No obstante, el juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, se declaró incompetente para conocer el asunto, por lo que pidió turnarlo a un Tribunal Unitario.

Información relacionada: Tribual admite apelación de Javier Duarte contra sentencia

“Visto el escrito de demanda presentado, se aprecia que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de ella, remítase al Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en turno, a efecto de que, tenga a bien pronunciarse al respecto”, señala el acuerdo publicado este miércoles.

Cabe recodar que el pasado 4 de enero de este año, el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez ratificó que Duarte de Ochoa debe permanecer encarcelado ya que no han variado la condiciones económicas y materiales que dieron origen a que se decretara prisión preventiva justificada ante la posibilidad de que pudiera evadirse si se le concedía la modificación de las medidas cautelares.

En esa ocasión, el impartidor de justicia desechó los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario veracruzano, entre ellos que no posee un solo inmueble, no tiene cuentas bancarias y también rechazó la supuesta existencia de un pacto con el gobierno de Enrique Peña Nieto que lo hubiera orillado a pedir licencia a su cargo y abandonar el país.

Asimismo, el juzgador consideró que era inviable que se garantizara su estancia en prisión domiciliaria con la renta de un departamento por el que se pagaría 25 mil pesos mensuales, ya que ello significaría que cuenta con el apoyo financiero de amigos y familiares.