Javier Duarte afirma que pactó con EPN su huida y entrega

Escucha la nota:



Luego de que un Juez Federal rechazó la petición de la defensa de Javier Duarte Ochoa (exgobernador de Veracruz), de prisión domiciliaria, y ordenara que permaneciera en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, medios han revelado que Javier Duarte pactó con el expresidente Enrique Peña Nieto su huida y entrega.

Luego de que el juzgador Juan Carlos Ramírez Benítez determinara que las condiciones económicas y materiales de Duarte Ochoa no han variado y de ahí que exista la posibilidad de que huya, por tanto debe permanecer en prisión preventiva justificada, medios de comunicación citan al exgobernador, quien dijo durante su audiencia que su huida de México fue “un acto de institucionalidad”.

Información relacionada: Seguirá en prisión Javier Duarte; juez federal le niega libertad condicional

Lo anterior, según consignan medios nacionales, fue por indicación del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recibió la encomienda por parte del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Mientras, otros medios refieren que en la audiencia (de casi siete horas), el exmandatario veracruzano declaró que renunció a su cargo y luego huyó a Guatemala en octubre de 2016, por instrucción presuntamente girada por Peña Nieto.

E incluso, continúa el mismo medio, Duarte Ochoa señaló que Osorio Chong le arregló una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para simular la renuncia: “yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales”.

A saber de Animal Político, el juzgador federal respondió al supuesto acuerdo que “si ese pacto existió en la realidad es un hecho ilegal. Es contrario a la ley y a la Constitución”.