Investigan a elementos de la GN por extorsión a presunto narcotraficante

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se “investigará hasta sus últimas consecuencias” a los elementos de la Secretaría de Marina adscritos a la Guardia Nacional (GN) que fueron exhibidos en un video extorsionando a un presunto narcotraficante identificado como “El Cholo”.

Los hechos se registraron el pasado 30 de abril en la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora.

En el video, de cuatro minutos y 35 segundos de duración, se observa a los elementos navales pidiendo dinero a “El Cholo” a cambio de no molestarlo y dejarlo trabajar.

“Cholo tira por la puerta, ya no te vamos a molestar, ¿qué onda?, ¿qué onda, para el café o no?, tira una feria nomás y dejamos de molestar, ¿qué onda?, tira una feria güey y ya te dejamos de molestar para que chambees a gusto, güey, tira una feria nomás ¿qué onda? Tírala por debajo de la puerta, no hay pedo que no la abras, de tos modos ahí chambea, no hay pedo. ¿jala o no jalas?

“Échenle más, déjense de mamadas, mira cabrón, estas rodeado y tenemos el pinche marro ahorita, te dejas de mamadas o tumbamos la pinche puerta a vergazos. Abre la puta puerta que queremos hablar. Ahorita te voy a sacar con un par de gas pimientita, vas a ver si no vas a salir. Mil pesos, no mames, ni que fuera un policía, tas rodeado recabrón, así que ni se te ocurra la verga, te voy a sacar ahorita con gas pimientita, ahorita vas a ver cómo vas a salir cabrón”.

Más adelante, los elementos navales amagan a “El Cholo” con lanzar granadas, sino accede a su petición.

“¿Cuánto queremos ahorita? Somos varios, unas once bolas más. Ya tengo las granadas aquí. No me hagas gastar una de estas granadas porque me las vas a pagar caras. Esta granada, con la que te voy a sacar de ahí, vale una feria y yo no voy a gastar de oquis. Los que vinieron ayer, no era yo. Yo no vengo de oquis”.

Al respecto, la SSPC afirmó que no permitirá estos comportamientos y por ningún motivo tolera hechos de corrupción ni acciones que estén fuera de la ley en este ni en otros casos; y los responsables serán llevados ante las autoridades competentes para que respondan administrativa y penalmente.

A su vez, la GN aseveró que buscará que se aplique todo el peso de la ley a los presuntos responsables y enfatizó que ni en este ni en ningún otro caso se permitirá la impunidad.

Asimismo, lamentó “profundamente” que este hecho trastoque la confianza que la población ha depositado en la institución y agregó que no descansarán hasta erradicar ese tipo de conductas, que mucho daño le hace a la institución.