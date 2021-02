Internas piden considerar la impartición de justicia como actividad esencial

Más de 100 mujeres que se encuentran en prisión preventiva en el penal Santa Martha, enviaron una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, en la que piden considerar la impartición de justicia como actividad esencial.

Asimismo, solicitan reabrir los juzgados y tribunales, ello con el fin de puedan seguir los procesos penales que se iniciaron en su contra.

Información relacionada: Vinculan a proceso a ‘El Mamer’, líder de Sangre Nueva Zeta

En la misiva, de la que MVS Noticias obtuvo una copia, las internas argumentaron que el retraso en cada uno de sus procesos perjudica sus derechos más elementales.

Indicaron que entienden “las medidas extremas que se han tenido que tomar debido a la pandemia (…), pero si en estos días por razones económicas se han permitido la reapertura de cierto tipo de establecimientos por considerarlos esenciales, con mayor razón se deberían de reabrir los juzgados o idear mecanismos alternativos para que sigan nuestros procesos penales, a menos que se considere que el acceso a la justicia no sea esencial o fundamental”.

Agregaron que la suspensión de plazos no opera para ellas, ya que cada día que pasa no se puede borrar, además de que se encuentran en riesgo por el hacinamiento y las condiciones higiénicas que no son las mejores.

Puntualizaron que la autoridad jurisdiccional está obligada a buscar la forma de cumplir con los preceptos constitucionales, además de demostrar en los hechos que es real su compromiso con la perspectiva de género.

Las internas recordaron que hay recomendaciones de organismos internacionales sobre el manejo de la pandemia por la Covid-19 en los centros penitenciarios, las cuales van en el sentido de buscar la forma de liberar a las personas, bajo ciertos criterios, que en México no se han atendido, porque en lugar de disminuir, cada vez son más, lo que agudiza su situación.