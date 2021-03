Intensifica FGJ búsqueda de policía que mató a su pareja sentimental

Escucha la nota:



La Fiscalía General de Justicia capitalina intensificó la búsqueda de Gustavo Antonio “N”, acusado de provocar la muerte de su pareja sentimental Nancy Jaquelín Peralta Romero, quien cayó de un cuarto piso de un edificio en la colonia Anáhuac, el 3 de marzo pasado.

De hecho, el expediente ya fue transferido de la Fiscalía de Miguel Hidalgo a la Fiscalía de Feminicidios, por lo que se activó el protocolo para investigar el caso como feminicidio.

*Información relacionada: Respalda Sheinbaum investigación del priista Cuauhtémoc ‘G’ y coacusados

Ambos eran policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al Sector Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando sucedieron los hechos.

Ella murió el viernes 12 de marzo a consecuencia de las lesiones por traumatismo que sufrió en la cabeza y diversas partes del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) obtuvo datos de prueba contundentes que le permitieron solicitar al Poder Judicial la orden de aprehensión en contra del posible agresor.

Patricia Romero, tía de Nancy Jaquelín, detalló que en el análisis de videos de las cámaras de seguridad se observa paso a paso la llegada de ambos al edificio y posteriormente se desencadena la tragedia que ahora embarga la familia de la víctima.

“Nancy llegó como a las 10 de la noche con esta persona a su domicilio, estuvieron en su departamento y entre las 12 y una de la mañana y empezaron a discutir en una de las recámaras del fondo del departamento.

“Posteriormente la vecina que fue a testificar que pelearon en la recámara del fondo y fue subiendo de tono después se pasaron a la recámara de dónde Nancy cae. Esa recámara donde estaban pelando estaba justo en la recámara de su hija…

“Mi sobrina empieza a decir ‘no Gustavo, no Gustavo…’ y segundos después oye un golpe en seco y se asoma y ve que Nancy está tirada en el estacionamiento y cuando voltea ve que Gustavo está asomado”, puntualizó.

Instantes después, el sospechoso bajó corriendo por las escaleras y escapó en la misma motocicleta en la que ambos llegaron.Me

La familiar de la víctima reconoció que sólo ha recibido apoyo de los mandos y compañeros de su sobrina, más no de las instituciones a cargo de la investigación, las cuales trabajan con especial atención el caso.

“De la Fiscalía no he recibido ningún apoyo ni de la corporación, no se ha acercado nadie con nosotros a excepción del licenciado Espinosa que que era jefe de mi sobrina y i vivamente de sus compañeros de la corporación…Nancy daba clases en una escuela y sus alumnos se han ido enterando y pues se han ido acercando con nosotros”, afirmó.

La víctima era licenciada en criminalística y contaba con una maestría relacionada con la investigación de ilícitos.

El sospechoso, Gustavo Antonio “N”, es buscado en diversos estados y el Ministerio Público solicitó la activación de alerta migratoria para evitar que se evada el país.

@amarilloalarcon