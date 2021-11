INE llama a AMLO actuar dentro del marco legal

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se apegue al marco legal de cara a la realización de una posible revocación de mandato.

En el marco de la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Ciro Murayama Rendón recordó que el primer mandatario está impedido para promocionar dicho ejercicio de participación ciudadana, ya que esa es una atribución del INE.

“No corresponde al presidente de la República ser el promotor de la revocación de mandato, él es el objeto de ese ejercicio para determinar si continúa en su cargo o no, entonces no le corresponde ni a los diputados, ni a los presidentes municipales, ni a los gobernadores, ni al presidente de la República, eso queda en la esfera del INE. Vaya este señalamiento de que, ojalá, el presidente se comporte dentro del marco constitucional y legal, no es mucho pedir, la verdad”.